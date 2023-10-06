КНУ імені Шевченка заблокував введення в експлуатацію ЖК «Еврика». Інвестори просять підписати петицію

Через бездіяльність керівництва Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, який є замовником будівництва ЖК «Еврика», заблоковано введення в експлуатацію житла для тисяч сімей.

На сайті Київської міської ради петиція інвесторів із закликом розблокувати процес і добудувати житло набрала понад 6 тисяч підписів.

Як сказано в петиції, Дирекція з добудови спільно з обслуговуючими кооперативами завершила будівництво багатоквартирних будинків №14, №15, №18 у ЖК «Еврика» та робить усе можливе для добудови усіх інших будинків.

Ще в травні 2023 року Дирекція передала КНУ ім. Шевченка повний пакет документів, однак університет досі не подав повідомлення про зміни до дозволу на будівництво та заяву на отримання Сертифікатів відповідності. Без них ввести готові будинки в експлуатацію неможливо.

У вказані будинки ЖК «Еврика» вже заселились 2500 людей. Зимою вони можуть просто замерзнути, адже ПАТ «Київгаз» відмовляється подавати газ для опалення цих будинків без сертифікату готовності об’єктів. «Внаслідок таких дій замовника будівництва виконання Меморандуму в частині добудови усього житлового комплексу «Еврика» опинилось під реальною загрозою», — сказано в петиції.

Дирекція неодноразово зверталась до замовника, але жодних дій він не вчинив та ніяких пояснень своєї позиції не надав.

Раніше в інтерв’ю NV Бізнес повідомив генеральний директор Stolitsa Group Едуард Соколовський повідомив, що забудовник виконує свої зобов’язання відповідно до меморандуму і темпи робіт на колишніх об’єктах банка «Аркада» збільшуються. У 2022 році введено в експлуатацію будинки № 16 і 26 у ЖК «Патріотика»: інвестори вже оформлюють права власності на житло. Введення в експлуатацію добудованих будинків ЖК «Еврика» відкладається через бездіяльність замовника.

Нагадаємо, 7 квітня 2021 року відбулось підписання Меморандуму щодо добудови та передачу квартир інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах». Згідно з Меморандумом участь у добудові об’єктів бере компанія Stolitsa Group за сприяння інших сторін, які допомагають вирішити кризову ситуацію. Відповідно до

документу була створена громадська спілка «Дирекція з добудови». Її очолив один з інвесторів – Віталій Щербаков