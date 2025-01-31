КМВА спростувала падіння уламків "шахеда" на будинок на Оболоні: що сталося насправді

Зранку 31 січня з'явилася інформація про те, що вночі уламки російського "Шахеда" впали на будинок в Оболонському районі. Втім, ці дані не підтвердилися.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Попередньо озвучені відомості щодо падіння вночі уламків ворожого дрона на будинок в Оболонському районі — не підтверджуються. Подія не пов'язана з ворожою атакою. Без постраждалих", - повідомив чиновник.

Ткаченко уточнив, що, за інформацію ситуаційного центру, внаслідок короткого замкнення в кондиціонері пошкоджено трубопровід з фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки. Внаслідок цього було пошкоджено склопакет балкона.