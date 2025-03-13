КМВА: система влади в столиці не змогла запобігти розростанню корупції до космічних розмірів

Тимур Ткаченко зазначив, що очищення столиці відбувається лише після значного суспільного розголосу, звернень і наполягань.

Начальник Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко привітав рішення міського голови Віталія Кличка звільнити скомпрометованих посадових осіб, але водночас висловив жаль, що система влади в столиці не змогла запобігти розростанню корупції до космічних розмірів.

Про це Ткаченко написав у Telegram.

"Дякую, що дослухались до звернення. Проте, на жаль, система влади в столиці не змогла запобігти розростанню корупції до космічних розмірів. І очищення відбувається лише після значного суспільного розголосу, звернень і наполягань. Пане міський голово, пропоную звернутися до незалежних та авторитетних аудиторів, які б оцінили стан справ з прозорістю та підзвітністю міського управління. Упевнений, що таким чином Київ покаже найкращий приклад того, як треба працювати над очищенням від корупції", – написав він.

Якщо є якісь застереження щодо цього способу, Ткаченко пропонує напрацювати дійсно дієвий механізм аудиту через робочу групу "Прозорість і підзвітність".

"Упевнений, що члени групи з-поміж представників правоохоронних органів нададуть всіляке сприяння та методичну допомогу в цій роботі", – резюмував він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звільнив низку посадовців КМДА та керівників комунальних підприємств.