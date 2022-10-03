КМДА закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях

Підприємців також просять оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами.

Київська міська державна адміністрація рекомендує мешканцям столиці використовувати засоби індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів та навчальних закладах через COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Підходить респіратор чи захисна маска, яка закриває ніс і рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції щонайменше 1,5 м між відвідувачами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень захворюваності у місті різко зростає – за тиждень, від 26 вересня до 2 жовтня, у Києві було зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 особи, померли 22 особи.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість випадків коронавірусу.

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