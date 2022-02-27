КМДА просить жителів Солом’янського району Києва підготуватися до організації барикад

За інформацію бійців тероборони Солом’янського району, вночі велися жорсткі бої з ворожими ДРГ. Цієї ночі можливий новий штурм.

Київська адміністрація просить жителів Солом’янського району терміново підготувати мішки з піском та інші засоби для організації барикад для захисту району.

Про це пише КМДА у Фейсбук.

"Солом’янська РДА звертається з проханням про допомогу для укріплення позицій на випадок нового штурму. Захисники потребують мішки з піском та палети", — йдеться в повідомленні.

За інформацію бійців тероборони Солом’янського району, вночі велися жорсткі бої з ворожими ДРГ, які використовували гранатомети. Можливий новий штурм.

Бійці потребують: