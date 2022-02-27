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КМДА просить жителів Солом’янського району Києва підготуватися до організації барикад

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КМДА просить жителів Солом’янського району Києва підготуватися до організації барикад

Богдан Кутєпов / Facebook

За інформацію бійців тероборони Солом’янського району, вночі велися жорсткі бої з ворожими ДРГ. Цієї ночі можливий новий штурм.

Київська адміністрація просить жителів Солом’янського району терміново підготувати мішки з піском та інші засоби для організації барикад для захисту району.

Про це пише КМДА у Фейсбук.

"Солом’янська РДА звертається з проханням про допомогу для укріплення позицій на випадок нового штурму. Захисники потребують мішки з піском та палети", — йдеться в повідомленні.

За інформацію бійців тероборони Солом’янського району, вночі велися жорсткі бої з ворожими ДРГ, які використовували гранатомети. Можливий новий штурм.

Бійці потребують:

  • Мішки з піском, палети для укріплення РДА, протитанкові їжаки та інші засоби для організації барикад на вулиці.
  • Балони з аерозольною фарбою для нищення міток.
  • Ліки: Амізон, Аміксин, Ніфуроксазид, Колдфлю (аналоги), Амінокопронову кислоту.

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  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

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