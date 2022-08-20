КМДА про опалювальний сезон: ця зима для киян має стати перевіркою спроможності зберігання тепла

Ця зима для кожного киянина повинна стати перевіркою спроможності зберігання тепла.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв в ефірі телемарафону, коментуючи майбутній опалювальний сезон.

Відповідаючи на запитання щодо того, що в помешканнях киян начебто очікується планове зниження температури на кілька градусів, Пантелеєв зауважив: "Я хочу спростувати цю інформацію. Адже нормативи не змінювалися по країні. Київ не є якоюсь окремою часткою. Тому ми будемо орієнтуватися на загальноприйнятий норматив - це +18 градусів".

Також читайте На яку допомогу можуть розраховувати власники зруйнованого на Київщині житла – голова ОВА дав відповідь

Він додав, що меседжі від міської влади Києва потрібно сприймати як заклик до тотального енергозбереження.

"Ця зима повинна для кожного керівника підприємства, підприємця, керівника школи, садочка, кожного киянина стати перевіркою спроможності зберігання тепла й інших енергоресурсів", - сказав Пантелеєв.

Заступник голови КМДА також додав, що наразі 70% міста має гаряче водопостачання.

"Цьогорічна підготовка до зими - незвичайна: ми працюємо в умовах комендантської години, в умовах дефіциту грошових ресурсів. Тому часу зайняла ця робота більше. Утім, ми зробили те, що планували. Тобто той технічний мінімум робіт, який необхідний для сталого проходження опалювального сезону, виконаний. І ми впевнено дивимося зараз і на початок, і на проходження опалювального сезону", - підсумував Пантелеєв.

Крім того, він зауважив, що на випадок непередбачуваних ситуацій місто закуповує резервне паливо - мазут, а також передбачає можливість використання пересувних котелень.

Раніше повідомлялось, що в Україні тарифи залишаться незмінними, але опалення буде заслабке і не скрізь: грітися радять електрикою.

Рецепти і поради для всіх українців, як не змерзнути взимку та зробити свою оселю теплою

Читайте також: