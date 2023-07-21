КМДА планує придбати на 5 млн грн годинники на іменні подарунки від мера під час війни

Київський годинниковий завод має поставити 1500 чоловічих і жіночих годинників по 3360 грн кожен.

Київська міська державна адміністрація 5 липня оголосила тендер на придбання іменних годинників мера Києва Віталія Кличка на 5,04 млн грн.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

У тендерній документації зазначено, що годинники повинні мати механізм Ronda 763 виробництва Швейцарії або еквівалент, виготовлений в Швейцарії.

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Постачальником планують обрати ТОВ "Київський годинниковий завод", який має поставити 1500 чоловічих і жіночих годинників по 3360 грн кожен.

У тендері також брало участь ТОВ "Перший український годинниковий завод "Київська Русь", пропозиція якого була майже на 400 тисяч гривень дешевшою. Але Замовник відхилив її через недотримання вимоги щодо кольору годинників: замість сталевого, чи золотого корпусу (покриття IPS/IPG), було запропоновано корпус темно-синього кольору.

Київська міськрада вже не вперше проводить тендер на закупівлю іменних годинників Віталія Кличка. Минулого разу такий тендер було проведено у 2020 році і переможцем, як і у 2023 році стало ТОВ "Київський годинниковий завод".

Нагадаємо, у Києві оголошено новий скандальний тендер: за 1,3 млрд грн хочуть реконструювати розв’язку.

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