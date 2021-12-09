"Клянусь мамой, щас порежу": у Києві на Дарниці на комунальників під час знесення МАФів напали їхні власники зі зброєю (відео)

Власники цих незаконних споруд порізали колеса спецтехніки.

У Києві на комунальників під час знесення МАФів напали їхні власники зі зброєю.

Подія сталася 8 листопада у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомив директор департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко та оприлюднив відео.

"Щойно, під час демонтажних робіт у Дарницькому районі, стався напад на співробітників комунального підприємства "Київблагоустрій" із застосуванням фізичної сили та холодної зброї", - написав Ткаченко під відео.

Агресивно налаштовані власники цих незаконних споруд також порізали колеса спецтехніки.

Міський чиновник додав, що наразі нападники затримані та всі служби проводять необхідні, у тому числі процесуальні дії.

Щойно, під час демонтажних робіт у Дарницькому районі, стався напад на співробітників Комунальне підприємство "Київблагоустрій" із застосуванням фізичної сили та холодної зброї. Хочу подякувати Національна поліція України та Департамент муніципальної безпеки КМДА за швидку реакцію та своєчасну допомогу. Окрема подяка демонтажній бригаді Наразі нападники затримані та всі служби проводять необхідні, у тому числі процесуальні дії. Розраховуємо на оперативне здійснення досудового розслідування та покарання винних! Опубліковано Тимуром Ткаченком Середа, 8 грудня 2021 р.

Нагадаємо, охоронець Олександрівської лікарні побив водія автівки, яка заїхала на територію медзакладу. Внаслідок побиття у чоловіка діагностовано перелом руки. Побитим виявився приватний адвокат Дмитро Калько.

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