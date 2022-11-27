Кличко звинуватив депутатів у маніпуляціях щодо "Пунктів незламності": "Говорять одне, пишуть - інше"

Міський голова Києва Віталій Кличко проінспектував роботу "Пунктів незламності" та звинуватив деяких народних депутатів у маніпуляціях. Мовляв, у приватній розмові вони говорять, що все добре, проте пишуть, що є проблеми.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Кличко повідомив, що в Києві облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. У випадку надзвичайної ситуації повинні запрацювати ще 100 таких пунктів.

"Місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів. Ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації. Також незабаром місто отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву", - повідомив Кличко.

Мер Києва звинуватив також деяких українських нардепів у маніпуляціях, мовляв у приватній бесіді говорять одне, проте потім пишуть інше.

"Оскільки дивним виглядає: коли вчора я їздив перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені говорять, що всі пункти, де вони побували, відкриті і працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото. Це виглядає, м’яко кажучи, негарно. Як для українців, так і для наших іноземних партнерів", - написав Кличко.

Робота "Пунктів незламності" в Україні

В Україні через постійні ракетні обстріли запрацювали "Пункти незламності", де є генератор, від якого можна підзарядити мобільні пристрої. А ще – обігрівачі, подекуди Інтернет, вбиральні, питна вода, місця для відпочинку або ще й додаткові послуги – кава, чай і солодощі. Шукати такі локації треба на мапі онлайн – на сайті nezlamnist.gov.ua.

Раніше президент Зеленський критикував владу Києва через роботи цих пунктів, зазначивши, що профанації ніхто нікому не пробачить.

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