Кличко звільнив низку посадовців КМДА та керівників комунальних підприємств

Кличко оголосив про звільнення посадовців КМДА та керівників комунальних підприємств. Міська влада Києва передає правоохоронцям усі необхідні документи та сприяє слідству.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

Він повідомив про звільнення низки посадовців КМДА та комунальних підприємств:

заступника голови КМДА Петра Оленича;

заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушти;

заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова (процедурно буде звільнений з наступного дня);

депутата Київради, голову земельної комісії Михайла Терентьєва, який написав заяву про звільнення з посади директора КП "Інженерний центр".

Крім того, партія УДАР відкликає Терентьєва з депутатів Київради.

Нагадаємо, що у Києві відзначили, що на сьогоднішній день нема потреби у подальшому закритті Південного мосту. Проте, для збереження безпеки громадян та забезпечення належного контролю на дорогах, влада розглядає можливість введення додаткових обмежень на рух транспорту.