Кличко звернувся до правоохоронних органів перевірити діяльність одного з департаментів КМДА через фінпорушення

Про це повідомляється на персональному сайті Віталія Кличка.

«За результатом перевірки та систематизації матеріалів Департамент [внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА] зробив Аудиторський звіт, у якому йдеться про виявлені фінансові порушення в діяльності окремих службових осіб. І хоча вони вже не працюють на посадах, переконаний, мають відповідати перед законом! Тому дав доручення направити звіт до правоохоронних органів для відповідного реагування», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва повідомив, що порушення були виявлені Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Він перевіряв діяльність Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій (ДІКТ), а також КП «Інформатика», КП «Київтелесервіс» та КП ГІОЦ за період 2018-2020 років. На той час ДІКТ очолював Юрій Назаров.