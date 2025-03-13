Кличко: Житловий масив на Осокорках-Центральних – безальтернативне рішення проблеми інвесторів «Аркади»

Будівництво житлового масиву на Осокорках-Центральних в Києві – компромісне рішення, прийняте суспільством, інвесторами банку «Аркада» та владою. Альтернативного варіанту наразі немає.

Про це заявив мер Віталій Кличко на Форумі «Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення».

«Ми знайшли компромісне рішення – договір між усіма ланками влади і громадянським суспільством, щоб частину цього парку залишити як природно-заповідну зону, а частину, яка вже прорахована і виділена під забудову, [використати] щоб люди отримали своє житло», – зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що сусідні з забудовою ділянки є та залишаються обʼєктами природно-заповідного фонду.

За останні 10 років в Києві було створено більше 600 га паркових зон. Збільшення рекреаційних територій міський голова назвав принциповим для столичної влади.

Зводити нові квадратні метри житла змушує зростання чисельності населення Києва. У столиці проживають вже 600 тисяч внутрішньо переміщених громадян. Загалом за останні 20 років чисельність населення Києва виросла вдвічі – з 2 до майже 4 млн людей.

Нагадаємо, після банкрутства банку «Аркада» недобудованими залишились 39 житлових висотних будинків, квартири в яких придбали більше 10 тисяч сімей. Щоб добудувати ЖК і надати людям придбані ними квартири, у 2021 році інвестори, Stolitsa Group, мерія та центральна влада підписали Меморандум. Відповідно до нього компанія Stolitsa Group організовує добудуву будинків за рахунок 10% надходження коштів від продажу житла в ЖК «H2O». Влада, зі свого боку, гарантувала компанії земельні ділянки на Осокорках, які були в оренді «Аркади».