Інформації про потерпілих немає.

У суботу, 25 листопада, у Дніпровському районі Києва уламки збитого БПЛА впали на багатоповерхівку.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, а також КМВА.

"Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей, в Дніпровському районі міста є задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки, наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

За словами міського голови, невеликий уламок дрону впав на сходову клітину верхнього поверху. Загоряння немає.

"Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники оглядають дах та технічний поверх будинку", - каже Кличко.

Нагадаємо, вночі окупанти здійснили масовану атаку БпЛА на Київ. Мер столиці Віталій Кличко заявив по падіння уламків дронів на багатоповерхівку в одному з районів.

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