Кличко на концерті у столичному клубі заспівав пісню про мера (фото, відео)

Віталій Кличко разом із солістом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем виконали пісню "Одного дня я стану мером".

Віталій Кличко заспівав пісню про мера у столичному клубі. Міський голова разом із солістом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем виконали пісню "Одного дня я стану мером".

Подія сталася 30 вересня на концерті гурту в столичному клубі Caribbean Club.

Про це повідомив сам музикант у Facebook та виклав відео з виступом Кличка.

"Це сталося", – прокоментував Марунич допис із відео.

Це сталося. Karta Svitu feat. Віталій Кличко. LIVE Опубліковано Іваном Маруничем Четвер, 30 вересня 2021 р.

Нагадаємо, у липні музикант Іван Марунич записав відеокліп "Одного дня я стану мером" та виклав відео в соцмережі. У пісні музикант співає, що якби став мером, то проводив би щоденні пресбрифінги, на яких інформував би киян про ситуацію у місті. Він запустив би потяги Інтерсіті на Троєщину. Марунич нагадав у пісні, що Кличко любить кататися вулицями міста на велосипеді.



Мер Києва оцінив кліп та записав у відповідь Маруничу короткий вірш, який згодом став куплетом пісні: "Навіщо тобі ці безсонні ночі, кожен постійно щось від тебе хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись, – музикою краще займатись".

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко навіть на інавгурацію президента Володимира Зеленського приїхав на ровері.

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