Люди годинаим стоять в чергах за ліками.

Мер Києва Віталій Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками першої необхідності до комунальних аптек.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Також читайте Де у Києві можна купити інсулін: список аптек

«Працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек «Фармація». І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може. Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки», – сказав Кличко.

Нагадаємо, МОЗ закликало працівників аптек виходити на роботу.

