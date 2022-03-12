Кличко закликав міжнародні спільноти відреагувати на викрадення мера Мелітополя

Мер Києва, голова «Асоціації міст України» Віталій Кличко закликав міжнародні організації, зокрема спрямовані на захист самоврядування, відреагувати на викрадення мера Мелітополя російськими окупантами.

Звернення він виклав у своїх соцмережах.

«Хочу привернути увагу міжнародних організацій, «Асоціації мерів міст демократичних країн» до бандитських дій російських окупантів. Вчора вони викрали і узяли в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Окупувавши місто, громаду залишили без обраного керівника, щоб паралізувати життєдіяльність. І таким чином деморалізувати і підкорити місцевих мешканців. Це є акт тероризму. Росія намагається знищити законно обрану владу в Україні, яка захищає інтереси мирних мешканців. Адже сьогодні мери міст і містечок забезпечують їх життєдіяльність, здійснюють доставку гуманітарної допомоги, евакуацію мирного населення звідти, де ворог стріляє, бомбить і вбиває», - наголосив Кличко.

Він переконаний, що росіяни намагаються підірвати вертикаль влади в країні, щоб посіяти хаос.

«Орки побачили відвагу і нескореність українців, які організовано б’ються за свою землю. Тому тепер намагаються посіяти хаос, підірвавши вертикаль управління. Кілька днів тому загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко, коли роздавав людям харчі та ліки. Ніякими методами ви не поставите народ України на коліна. Українці не бояться і навіть в окупованих містах виходять беззбройними на акції проти окупантів. Ми не здамося і разом вистоїмо», - зазначив мер Києва.

Кличко повідомив, що підготовка до оборони столиці триває.

«Столиця, поруч з якою тривають бої, готується до оборони. Ми продовжуємо укріплювати блокпости. Створювати резерви продуктів, ліків та товарів першої необхідності. Також ми продовжуємо забезпечувати роботу критичної інфраструктури міста, життєдіяльність столиці», - сказав він.

Кличко зазначив, що столиця продовжує допомагати в евакуації мешканців прилеглих міст і містечок.

«Вже третій день столиця допомагає Київській області в евакуації мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпіня. Місто надає пасажирський транспорт — автобуси. А київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі. І тих, хто хоче виїхати з Києва, відправляють далі потягами на Західну Україну», - підсумував мер міста.