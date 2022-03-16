Кличко закликав киян не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в безпечних місцях (відео)

Кличко закликав киян не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в безпечних місцях (відео)

Комендантська година в столиці триває від 15 березня і завершиться завтра, о 7 годині ранку.

Мер Києва Віталій Кличко просить мешканців міста не нехтувати сигналами тривоги. І перебувати при оголошенні тривоги в безпечних місцях – в укриттях.

Комендантська година в столиці триває від вечора 15 березня і завершиться завтра, о 7 годині ранку. Завтра відкриються магазини, аптеки, заправки, підприємства. Працюватиме в обмеженому режимі громадський транспорт.



Кличко записав відеозвернення до киян.

Він також повідомив, що Київ продовжує оборонятися і зазнавати атак ворога.



Рятувальники вже розібрали завали на пошкоджених верхніх поверхах будинку у Шевченківському районі.

"Загиблих, слава Богу, немає. Двох постраждалих госпіталізували. 37 мешканців евакуювали", - повідомив він.



Гуманітарний штаб столиці продовжує працювати. Місто накопичує резерви харчів, ліків і товарів першої необхідності.