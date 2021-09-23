Кличко закликав депутатів підтримати призначення екскерівника поліції Києва Крищенка своїм заступником

Колишній голова столичної поліції відповідатиме за муніципальну безпеку, цивільний захист тощо.

Мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради закликав депутатів підтримати призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень екскерівника поліції Києва Андрія Крищенка.

Про це йдеться на сайті КМДА.

"Ми сьогодні повинні розглянути призначення заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка. Ви знаєте Андрія Євгенійовича як патріота, справжнього бійця за Україну і професіонала з принципами. Він понад п’ять з половиною років очолював столичну поліцію – в непростий час і в непростих умовах. Від реформування міліцейської системи в сучасну поліцію до забезпечення правопорядку в столиці під час різних подій і заходів. Переконаний, такі досвідчені люди повинні працювати на благо нашого міста і його громади", – сказав мер Києва.

Кличко зазначив, що Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії із правоохоронними органами.

Нагадаємо, 11 серпня глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Його місце посів полковник поліції Іван Вигівський.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання