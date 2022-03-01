Кличко виступив онлайн на засідання ЄНП в Європарламенті і закликав підтримати заявку України в ЄС

Кличко виступив онлайн на засідання ЄНП в Європарламенті і закликав підтримати заявку України в ЄС

Лідер «УДАРу», мер столиці Віталій Кличко виступив онлайн на засіданні Європейської народної партії у Європарламенті і закликав прийняти Україну до ЄС.

Про це він написав у своїх соціальних мережах.

«Виступив онлайн на засіданні фракції ЄНП у Європарламенті і закликав європейських депутатів підтримати заявку України на вступ до ЄС. Окремо також провів телефонну розмову з главою фракції ЄНП у Європарламенті Манфредом Вебером. Також повідомив депутатам від Європейської народної партії про ситуацію в Україні і в Києві. І наголосив, що російська армія обстрілює і руйнує українські міста і селища, вбиває мирне населення. І що демократичний світ повинен зупинити дикість і злочини проти людства, які відбуваються сьогодні в центрі Європи», - заявив Кличко.

Він також підкреслив необхідність надання гуманітарної допомоги Україні і Києву, щоб в країні не сталося гуманітарної катастрофи.

Кличко подякував Європейській народній партії, членом якої багато років є партія «УДАР», за підтримку українського народу.