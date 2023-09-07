Кличко відвідав військову частину, якій виділялися кошти з бюджету Києва на техніку та ремонти

Про це Віталій Кличко написав у Telegram-каналі.

«Відвідав одну з військових частин, якій Київ з міського бюджету виділив майже 15,5 млн грн. На ці кошти військові з Групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України закупили 6 нових автомобілів та спорядження для потреб інженерно-саперного підрозділу й особового складу, який виконує бойові завдання. Завдяки цій техніці сапери зможуть більш ефективно працювати на дорогах, в лісах та на об’єктах інфраструктури всієї України», - повідомив Віталій Кличко.

Крім того, за кошти київського бюджету у військовій частині були проведені ремонтно-будівельні роботи.

«Також за кошти столиці у військовій частині добудували адміністративне приміщення та відремонтували приміщення для військових», - зазначив мер Києва.

Кличко наголосив, що допомога від громади Києва вкрай необхідна нашим захисникам. «Разом ми переможемо!» - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка цього року до 5 мільярдів гривень збільшено допомогу ВСУ з бюджету Києва.

Крім того, Віталій Кличко запропонував передати Міністерству оборони 300 мільйонів гривень у вигляді субвенції для придбання дронів. А Київрада 31 серпня проголосувала за виділення Силам безпеки та оборони 800 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд.