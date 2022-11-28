Кличко відповів, чи скасують у Києві зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги

Скупчення людей на зупинках, які під час повітряної тривоги не йдуть в укриття, це їхня персональна відповідальність.

Мер Києва Володимир Кличко пояснив, чому під час повітряної тривоги зупиняється громадський транспорт та чи варто переглянути це рішення.

Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, за словами Кличка, це рекомендація військових, яка виконується для безпеки громадян, тому відміняти це рішення не планується.

"Можна підняти інформацію, коли снаряд влучив у Миколаєві в автобус. Люди в автобусі є мішенню, і вірогідність загинути для великої кількості людей дуже висока. Це не "прихоть" Кличка чи когось іншого, це рекомендації військових, які спираются на безпеку. Тобто на зупинці люди повинні вийти із транспорту – і далі їхня особиста персональна відповідальність. Ми не можемо наражати їх на ризик загинути. Це ключові правила, які прописані і яких ми також дотримуємося виключно з огляду на безпеку", - наголосив мер столиці.

Кличко зазначив, що скупчення людей на зупинках, які під час повітряної тривоги не йдуть в укриття, це їхня персональна відповідальність.

"Те, що хтось безвідповідально ставиться до цього, вийшли з автобуса, роблять скупчення на зупинці і не йдуть в укриття – це їхня персональна відповідальність. Є правила повітряної тривоги, яких мають усі дотримуватися", - пояснив київський міській голова.

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Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги зупиняється громадський транспорт. На таке рішення не усі мешканці столиці відреагували позитивно і навіть намагалися його відмінити, зареєструвавши відповідну петицію. Проте Рада оборони міста Києва розглянула її, але не скасувала свого рішення від 1 серпня. Тобто транспорт у Києві продовжує зупинятися після оголошення повітряної тривоги.

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