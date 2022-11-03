Кличко: У Київ везуть теплові гармати - обігріватимуть людей

На випадок відсутності в будинках Києва електрики та опалення через російські обстріли міська влада Києва готується забезпечувати мешканців теплом у різні способи.

В тому числі за допомогою теплових гармат. Про це повідомив в інтерв’ю «НВ» мер Києва Віталій Кличко.

«Якщо тепла не буде, ми повинні обігріти кожного киянина. Ми зараз підготували більше тисячі теплопунктів, які можуть знаходитися в місті Києві. Працюємо зараз над збільшенням теплопунктів. Уже закуплено велику кількість електрогенераторів, зроблені запаси палива, їжі. Зараз ми ще додатково веземо до Києва теплові гармати. Готуємося. Сподіваємося, цього не відбудеться, але тим не менше ми повинні бути готовими», - заявив Кличко.

Він також повідомив, де планується розміщувати теплопункти.

«Переважною більшістю можуть використовуватися дитячі садки та школи, де вже пройшла теплосанація, тепломодернізація, де люди можуть деякий час отримувати і тепло, і напої, і допомогу, якщо потрібно», - підкреслив Віталій Кличко.

Тепловими гарматами називають пересувні обігрівачі, які створюють потужний потік гарячого повітря за допомогою нагрівального елемента та вентилятора. Потужні теплові гармати використовують для обігріву великих приміщень та напіввідкритих просторів.

Раніше Віталій Кличко в інтерв’ю швейцарському виданню "20 Minuten" заявив, що влаштовуючи енергетичний терор, росія намагається залякати українців та посіяти хаос у місті, але лише посилює наш гнів.