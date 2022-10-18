Кличко: у Києві необхідно максимально економити воду та електроенергію

Киянам необхідно зробити запаси води та економити електроенергію.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці необхідно максимально економити воду та електроенергію поки ліквідовують наслідки російської ракетної атаку. Він закликав киян не вмикати потужні електроприлади: кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо.
Про це очільник Києва написав у себе в Телеграм.
Кличко зазначив, що в оселях, де понижений тиск у водопровідній мережі, потрібно максимально економно витрачати воду.
Якщо водопостачання тимчасово припинене, знайдіть найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної води, та зробіть запас води. Карту бюветів можна переглянути тут.
"Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води", - повідомив мер Києва.
Триває ліквідація надзвичайної ситуації, на місцях працюють аварійно-рятувальні служби.
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