Кличко: у Києві необхідно максимально економити воду та електроенергію

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці необхідно максимально економити воду та електроенергію поки ліквідовують наслідки російської ракетної атаку. Він закликав киян не вмикати потужні електроприлади: кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо.

Про це очільник Києва написав у себе в Телеграм.

Кличко зазначив, що в оселях, де понижений тиск у водопровідній мережі, потрібно максимально економно витрачати воду.

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Якщо водопостачання тимчасово припинене, знайдіть найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної води, та зробіть запас води. Карту бюветів можна переглянути тут.

"Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води", - повідомив мер Києва.

Триває ліквідація надзвичайної ситуації, на місцях працюють аварійно-рятувальні служби.

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