Кличко розповів, яка ситуація із теплопостачанням в Києві після масованого обстрілу РФ

У Києві після чергового масованого ракетного удару, який росіяни скоїли 16 грудня, повністю відновили роботу системи теплопостачання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко зранку 18 грудня.

Протягом неділі, 18 грудня, комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом. Загалом же всі джерела теплопостачання вже працюють в штатному режимі.

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"Місто після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів. Зокрема, повністю відновили роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом", - йдеться в повідомленні Кличка.

Нагадаємо, внаслідок чергового масованого ракетного обстрілу окупаційних військ 16 грудня в низці регіонів України, зокрема і в Києві, зникли електроенергія, тепло- та водопостачання.

Станом на ранок суботи, 17 грудня, в столиці повністю відновили водопостачання.

А от теплопостачання станом на вечір вдалося повернути до домівок 75% жителів столиці.

Тим часом на Київщині після масованої атаки Росії 16 грудня поліцейські виявили вісім місць, де впали збиті ракети. Загалом же у результаті ворожої атаки у Київській області постраждали четверо людей, пошкоджено дев’ять приватних будинків. Також зафіксовано пошкодження приватного майна та автівки у Фастівському, Броварському, Бучанському районах.

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