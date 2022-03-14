Кличко розповів, як ліквідують наслідки російських атак на Київ

Мешканців будинку, який обстріляла російська армія, евакуювали.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«Київ сьогодні зазнав атак ворога. Рано вранці снаряд потрапив у 9-ти поверховий житловий будинок на Оболоні. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців. А буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка», - розповів Кличко.

Також, за його словами, руйнації зазнали інші цивільні будівлі та транспорт.

«Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Рятувальники і бригади швидкої працюють на місці», - повідомив мер Києва.