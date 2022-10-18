Кличко розповів, скільки українців виїхали зі столиці під час війни

Наразі в Києві проживає близько трьох мільйонів людей. З початку війни кількість місцевих мешканців знизилася на 600 тисяч.

В столиці України наразі проживає близько трьох мільйонів людей. За час війни ця кількість зменшилася на 600 тисяч.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, до повномасштабного вторгнення в столиці проживали близько 3,6 млн громадян. Чисельність українців збільшувалася вдень - ще близько мільйона приїжджали на роботу з різних куточків Київщини.

Проте після нападу Росії на Україну зі столиці виїхали близько 600 тисяч місцевих мешканців. Зараз в Києві проживають три мільйона людей, з яких щонайменше 200 тисяч - внутрішні переселенці.

Нагадаємо, що У Києві через атаку РФ вода у кранах каламутна або її взагалі немає.

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