Кличко розповів про ситуацію в Києві на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи

Кличко розповів про ситуацію в Києві на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи

Мер Києва Віталій Кличко виступив онлайн під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи та розповів про ситуацію в Києві та Україні.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Про ситуацію в Україні та в Києві і про допомогу нашій державі, яка героїчно бореться з російською навалою, говорив сьогодні в онлайн виступі під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Подякував Генеральному Секретарю Конгресу пану Андреасу Кіферу та його команді за політичну й інформаційну підтримку. І за створення координаційної ради, яка напрацьовує механізми допомоги українським муніципалітетам та мешканцям громад у цей критичний для України час», - повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, захід відбувся за участі представників регіональних та місцевих влад 46 країн – членів Ради Європи.

«І це свідчення того, що Європа солідарна з народом України в його боротьбі за незалежність своєї держави. Та у відстоюванні українцями загальноєвропейських принципів демократії, прав людини і верховенства права», - зазначив Кличко.