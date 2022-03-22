Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Кличко розповів про ситуацію в Києві на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи

Дата публікації
Перегляди
679
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кличко розповів про ситуацію в Києві на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи

Associated Press

Мер Києва Віталій Кличко виступив онлайн під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи та розповів про ситуацію в Києві та Україні.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.  

«Про ситуацію в Україні та в Києві і про допомогу нашій державі, яка героїчно бореться з російською навалою, говорив сьогодні в онлайн виступі під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Подякував Генеральному Секретарю Конгресу пану Андреасу Кіферу та його команді за політичну й інформаційну підтримку. І за створення координаційної ради, яка напрацьовує механізми допомоги українським муніципалітетам та мешканцям громад у цей критичний для України час», - повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, захід відбувся за участі представників регіональних та місцевих влад 46 країн – членів Ради Європи. 

«І це свідчення того, що Європа солідарна з народом України в його боротьбі за незалежність своєї держави. Та у відстоюванні українцями загальноєвропейських принципів демократії, прав людини і верховенства права», - зазначив Кличко.

Дата публікації
Перегляди
679
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація