Кличко розповів про рівень розрахунку киян за комуналку та ситуацію з сервісами у місті

Кличко розповів про рівень розрахунку киян за комуналку та ситуацію з сервісами у місті

Понад половина мешканців столиці продовжує вчасно сплачувати за комунальні послуги.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що більше 55% мешканців столиці оплатили комунальні послуги. Він ще раз подякував киянам, які підтримують життєдіяльність міста, оплачуючи комунальні послуги.

Про це він сказав в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1".

"Я дуже хочу подякувати всім тим, хто розрахувався за комунальні послуги. Більше 55% мешканців Києва оплатили комунальні послуги. Ми з розумінням ставимося до тих, хто не в змозі оплачувати. Але тим не менш, я закликаю всіх, при можливості, будь ласка сплачуйте комунальні послуги. Від цього залежить функціонування сервісів, які ми надаємо: електроенергія, водопостачання, прибирання сміття", - зазначив він.

Мер Києва також повідомив, що значна частина працівників комунальної інфраструктури вступила до ЗСУ, тому місту не вистачає людей.

"Ще одна складова, яка дуже проблематична, частина працівників комунальних підприємств евакуювались, інша велика частина вступила до лав ЗСУ. Тому зараз в напруженому складі ми працюємо, але тим не менш робимо все, щоб послуги надавалися", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, у Києві розберуть близько 10 будинків, які зазнали руйнувань через агресію Росію.

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