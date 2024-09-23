Кличко розповів, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон

Опалювальний сезон у Києві розпочнеться від 15 жовтня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"За графіком (розпочнеться опалювальний сезон – Ред.) – 15 жовтня. Але ми будемо дивитися, чи температурні показники у нас понижуються. Якщо температура повітря за три доби опускається нижче 15 градусів, то ми включаємо опалення. Ми слідкуємо за погодними умовами. Але приблизний графік – 15 жовтня", – сказав Кличко.

Також він запевнив, що Київ готовий до опалювального сезону. За словами мера, на 99% виконано усі випробування систем. В результаті цих випробувань "Київтеплоенерго" ліквідувало 2 тисячі пошкоджень.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук припустив, що в разі припинення транзиту російського газу в січні-лютому Україна може зіткнутися з необхідністю запровадження графіків постачання газу.

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