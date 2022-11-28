Кличко розповів, чи перевозитиме пасажирів київське метро у разі тривалого блекауту

Мер Києва Володимир Кличко розповів, як функціонуватиме столичний метрополітен у разі тривалого блекауту та чи буде він перевозити пасажирів.

Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, за його словами метро має продовжити перевозити людей, але як пункт обігріву не працюватиме.

"Ми розраховуємо, що в нас будуть внутрішні потужності, щоб метро в жодному разі не зупинилося. Метро обігріти важко, але в нас є достатня кількість шкіл та дитячих садків, які пройшли термосанацію, тобто відповідні ремонти щодо утеплення", - пояснив Кличко.

Мер Києва додав, що школи та дитячі садки будуть працювати, як пункти обігріву.

"Вони вже готові як пункти обігріву. В цих закладах є великі спортивні зали, їдальні, актові зали. І кожна з цих споруд може прийняти велику кількість людей. Вони є майже в кожному мікрорайоні нашого міста", - зазначив міський голова Києва.

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила найбільш масований ракетний обстріл Києва від кінця лютого. Після чого столиця майже на дві доби опинилася у повному блекауті, не було також води, опалення та зв'язку. Станом на 28 листопада ситуація покращилася. До будинків Києва повернули воду та опалення, а електропостачання також є, але діють аварійні відключення.

Водночас влада прогнозує, що цього тижня окупанти готують нові ракетні обстріли, які можуть знову занурити столицю та майже всю Україну у блекаут на декілька днів. Так, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни здатні завдавати нових ударів по енергетичній системі України щотижня, оскільки у РФ ще багатий потенціал ракет та безпілотників для цього.

Варто зазначити, що в Україні та у Києві на випадок довготривалого блекауту також запрацювали "Пункти незламності", яких наразі в країні налічується понад чотири тисячі. Там є електрика, мобільний зв'язок та Інтернет, тепло, вода, аптечка. Роль "Пунктів незламності", окрім спеціальних наметів ДСНС, виконують спеціально облаштовані місця в урядових будівлях, дитячих садках і школах та інших громадських місцях.

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