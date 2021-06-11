Кличко розказав, скільки пляжів Києва готові приймати відвідувачів

Офіційно купальний сезон поки не стартував, оскільки вода в Дніпрі ще прохолодна.

До літнього сезону у столиці готові всі 14 комунальних пляжів.

Також місто визначило 18 зон масового відпочинку біля води, але без купання.

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Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу 11 червня.

"Столиця, як завжди, ретельно підготувалася до початку літнього сезону. Аби мешканці Києва могли з комфортом і безпечно відпочивати в місті. На сьогодні всі 14 комунальних пляжів готові приймати відвідувачів. На них обладнані роздягальні, є пункти рятувальників та громадські вбиральні", – сказав Кличко.

Також місто визначило 18 зон масового відпочинку біля води, але без купання.

Офіційно сезон поки не стартував, оскільки вода в Дніпрі ще прохолодна, а відпочинок з купанням, за нормами, дозволений при температурі вищій за 17 градусів.

На всіх комунальних пляжах, за словами мера столиці, будуть чергувати понад 120 лайфгардів, а також водолази і матроси-рятувальники комунального підприємства "Плесо".

"Також цього року столиця подала дев’ять муніципальних пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор". Ця відзнака означає те, що пляжі відповідають найвищим світовим стандартам безпеки та комфорту", – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у КМДА розповіли, чому річка Либідь у Києві стала отруйно жовтою.

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