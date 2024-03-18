Кличко просить Bihus.Info передати дані розслідування про Брагінського правоохоронним органам

Київський міський голова Віталій Кличко публічно звернувся до журналістів Bihus.Info з проханням передати інформацію про директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, оприлюднену в розслідуванні, правоохоронцям і антикорупційним органам.

Про це Кличко написав у Telegram.

"Прошу журналістів Bihus.Info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus.Info", – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення 15 березня. Сталося це після гучного розслідування Bihus info.

Скандал за участі Брагінського

Приводом до кадрових змін стало розслідуванні журналістів Bihus info, які знайшли чимало цікавого у декларації Брагінського. Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що керівника метро через це відсторонять від обов'язків, або ж він "не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення".

Як зазначили у Bihus info, у метрополітену проблем все більше, а розбудовою активно займаються рідні самого Брагінського. Зокрема, у декларації посадовця знайшли маму-пенсіонерку, яка купує дорогі квартири, та не зовсім колишню дружину-мільйонерку, яка будує дачу в Козині.

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