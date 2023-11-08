Кличко про рішення забрати у громад військові податки: "Центральна влада не впоралася з фінансуванням армії"

Кличко каже, що це рішення вдарить по невеликих містах та містечках.

Мер Києва Віталій Клічко заявив, що український парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати ЗСУ.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, парламент позбавив місцеву владу можливості допомагати ЗСУ та спрямовувати кошти з бюджетів міст захисникам.

"Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І тепер намагається перекласти це на місцеве самоврядування. Це при тому, що всі міста й так платять в Держбюджет 40% ПДФО своїх громад. А Київ - 60%. І всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад", - сказав Кличко.

Він також додав, що це рішення вдарить по невеликих містах та містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету.

“Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах”, - підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, що і мер Дніпра Борис Філатов висловився про скасування ПДФО. "Знімаю капелюха перед нашими парламентарями та урядовцями, які так технічно розіграли місцеве самоврядування", - сказав Філатов.

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