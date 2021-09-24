Кличко про нову хвилю коронавірусу: Київ готовий до найгіршого сценарію

Місто, фактично самостійно, підготувало понад 4100 ліжок, 98% з яких забезпечені киснем.

Київ готовий до найгіршого сценарію у випадку сплеску коронавірусної хвороби.

Столичні лікарні підготувалися до нової хвилі пандемії.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

"Столичні лікарі забезпечені усім необхідним. Є в достатній кількості і засоби захисту, і необхідні ліки. Місто, фактично самостійно, підготувало понад 4100 ліжок, 98% з яких забезпечені киснем. Якщо буде необхідно, ми готові розгорнути додаткові ліжка. Бо кожне ліжко – це врятоване життя. В столиці сьогодні також є 490 апаратів штучної вентиляції легень. Тобто, ми готові до найгіршого сценарію. Але робимо все, щоб його не допустити", – наголосив мер Києва.

Кличко також нагадав, що місто продовжує підтримувати медичних працівників столиці, виплачуючи їм надбавку до заробітної платні.

"Бо ми повинні підтримувати тих, хто рятує здоров’я і життя киян. Щодня наражаючи на небезпеку своє життя", – підкреслив міський голова.

Нагадаємо, від четверга, 23 вересня, в усій Україні почали діяти обмеження "жовтої" зони карантину. За новими правилами, тепер навчальні заклади можуть працювати за умови, що не менше 80% працівників мають принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

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