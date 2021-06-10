Кличко про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: "Ми вже на фінальній стадії"

Мер Києва також оголосив про початок будівництва метро на Троєщину.

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

10 червня Кличко заявив, що будівництво вже на фінальній стадії.

Про це мер Києва повідомив у Facebook та оприлюднив відео.

"Зокрема, спорудили: естакаду на Рибальському півострові, з’їзд з Подільського мостового переходу на Набережно-Рибальську, міст через Дніпро, естакаду на Трухановому острові, міст через Десенку, естакаду в урочищі Горбачиха, заїзд на Подільський мостовий перехід з Набережно-Хрещатицької. Також вже повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту через Дніпро. І починають процес демонтажу нижніх тимчасових опор", - повідомив він.

Кличко додав, що завершили й асфальтування прогону мосту через річку Десенка.

Також, за словами мера, продовжується будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро. Облаштовують дорожнє покриття на території Русанівських садів.

"Тривають також роботи в бік Подолу – Верхнього та Нижнього валів. Там на заїздах влаштовують сучасну гідроізоляцію. І вже в кінці червня мають завершити основні роботи. Тобто – ця ділянка вже буде готова повністю", - підсумував він.

Друзі! Сьогодні перевірив, як тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Ми вже на фінальній стадії будівництва. Зокрема, спорудили: естакаду на Рибальському півострові, з’їзд з Подільського мостового переходу на Набережно-Рибальську, міст через Дніпро, естакаду на Трухановому острові, міст через Десенку, естакаду в урочищі Горбачиха, заїзд на Подільський мостовий перехід з Набережно-Хрещатицької. Також вже повністю натягнуті ванти арочної конструкції мосту через Дніпро. І починають процес демонтажу нижніх тимчасових опор. Завершили й асфальтування прогону мосту через річку Десенка. Також продовжується будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро. Облаштовують дорожнє покриття на території Русанівських садів. Тривають також роботи в бік Подолу – Верхнього та Нижнього валів. Там на заїздах влаштовують сучасну гідроізоляцію. І вже в кінці червня мають завершити основні роботи. Тобто – ця ділянка вже буде готова повністю. Про це – в короткому відео. Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 10 червня 2021 р.

Нагадаємо, у Києві до кінця цього року може з'явитися нова станція Київського метрополітену. Зокрема, нова станція метро має відкритися на Виноградарі.

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