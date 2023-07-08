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Кличко повідомив, скільки мешканців Києва загинули через агресію росіян

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Кличко повідомив, скільки мешканців Києва загинули через агресію росіян

Серед жертв російської агресії у Києві - семеро дітей / Фото: ТСН.ua

Ворог зруйнував понад 400 будинків у столиці.

У Києві від початку загострення війни від російських атак загинуло понад 170 мирних мешканців.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Путіну потрібна територія, йому ми, українці, не потрібні. Тому він вбиває мирне населення. У нашому місті понад 400 житлових будинків зруйновано і понад 170 людей загинуло мирного населення, з яких семеро — це діти", — зазначив міський голова.

Нагадаємо, в ніч проти 24 червня ворог вкотре обстріляв столицю ракетами. Тоді уламки влучили в багатоповерхівку у Солом’янському районі, внаслідок чого п’ятеро людей загинули.

Нагадаємо, у Міноборони підбили підсумки 500 днів повномасштабної війни.

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Дата публікації
Перегляди
914
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