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Кличко повідомив, що Київ отримав нову ППО для захисту об'єктів енергосистеми

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Кличко повідомив, що Київ отримав нову ППО для захисту об'єктів енергосистеми

Фото: УНІАН

Мер сказав, що небо над столицею буде більш захищене.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала нове обладнання ППО для захисту об'єктів енергосистеми.

Про це мер сказав в ефірі телеканалу "Київ".

"Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання протиповітряної оборони надійшло до столиці. Повітря буде ще більш захищене. Сподіваємося, що атак та провокацій із дронами-камікадзе і ракетами вже не буде", – розповів Кличко.

Нагадаємо, в середині жовтня стало відомо, що над Києвом частково працює спеціальний купол для захисту від дронів, а повністю завершити його створення мають у найближчі два роки.

Атаки по енергетиці Київщини

Російські окупанти в ніч проти 27 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру Київської області. Внаслідок атаки у столиці та області запровадили безпрецедентні екстрені обмеження світла.

Згодом стало відомо, що через удари по енергетичній інфраструктурі потрібно було на 40% зменшити споживання електрики. Тож того дня без світла залишилися ще й Чернігівська, Черкаська та Житомирська області.

Зауважимо, що у ДТЕК анонсували перегляд графіків віялових відключень електроенергії для Києва. Тривалість обмежень може зрости до шести годин.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2348
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