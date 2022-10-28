Кличко повідомив, що Київ отримав нову ППО для захисту об'єктів енергосистеми

Мер сказав, що небо над столицею буде більш захищене.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала нове обладнання ППО для захисту об'єктів енергосистеми.

Про це мер сказав в ефірі телеканалу "Київ".

"Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання протиповітряної оборони надійшло до столиці. Повітря буде ще більш захищене. Сподіваємося, що атак та провокацій із дронами-камікадзе і ракетами вже не буде", – розповів Кличко.

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Нагадаємо, в середині жовтня стало відомо, що над Києвом частково працює спеціальний купол для захисту від дронів, а повністю завершити його створення мають у найближчі два роки.

Атаки по енергетиці Київщини

Російські окупанти в ніч проти 27 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру Київської області. Внаслідок атаки у столиці та області запровадили безпрецедентні екстрені обмеження світла.

Згодом стало відомо, що через удари по енергетичній інфраструктурі потрібно було на 40% зменшити споживання електрики. Тож того дня без світла залишилися ще й Чернігівська, Черкаська та Житомирська області.

Зауважимо, що у ДТЕК анонсували перегляд графіків віялових відключень електроенергії для Києва. Тривалість обмежень може зрости до шести годин.

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