Кличко показав, як у Києві укріплюють і захищають відомі столичні пам’ятки історії: відео

Кличко показав, як у Києві укріплюють і захищають відомі столичні пам’ятки історії: відео

Столиця продовжує оборонятися.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, в якому показав, як у столиці зводять захисні укріплення до відомих історичних пам’яток міста.

Зокрема, пам’ятників Богдану Хмельницькому, Володимиру Великому, княгині Ользі та інших.

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Про це йдеться на сайті КМДА.

"Київ продовжує оборонятися. Ми відстоюємо право на своє майбутнє та зберігаємо свою історію і культуру. Київські пам’ятки укріплюють та захищають. Ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні!" – підкреслив Кличко у дописі до відео.

Нагадаємо, у Києві частина будинків через обстріли окупантів залишилася знову без світла. Також на правобережній частині столиці 28 березня протягом дня можливий понижений тиск води.

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