Кличко показав, як працює столичний вокзал в умовах війни

Кличко показав, як працює столичний вокзал в умовах війни

Мер Києва Віталій Кличко показав, як працює центральний залізничний вокзал в умовах війни.

Відео він виклав у своїх соцмережах.

«Сьогодні відвідав Центральний залізничний вокзал столиці, звідки відправляють потягами евакуйованих мешканців Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля. Невеликих міст під Києвом, де сьогодні тривають бої.

Столиця допомагає Київській області вивозити мирних мешканців, надає автобуси, доправляє людей на залізничний вокзал. За останніх 3 дні потягами на Західну Україну відправили понад 10 000 врятованих від вогню окупантів людей. Сьогодні на вокзал прибув і перший автобус із жінками та дітьми з Чернігова, де ворог буквально знищує місто. А завтра чекають на евакуйованих з населених пунктів Броварського напрямку», - розповів Кличко

Мер Києва подякував усім, хто забезпечує евакуацію людей та допомагає біженцям на вокзалі.

«Я дякую столичним рятувальникам, київським транспортникам, які допомагають визволяти з облоги і обстрілів мешканців Київської області. Дякую працівникам залізниці, волонтерам та поліції. Дякую нашим Збройним силам, які героїчно боронять нашу землю! Разом вистоїмо! Слава Україні», - підсумував Кличко.