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Кличко показав міністру юстиції Німеччини наслідки російських обстрілів у центрі Києва: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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© facebook/Віталій Кличко
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Віталій Кличко та Марко Бушманн обговорили допомогу Україні – фінансову, військову та гуманітарну.

Мер Києва Віталій Кличко показав міністру юстиції Німеччини Марко Бушманну, який відвідав Україну, наслідки російських обстрілів у центрі Києва.

Про це Кличко повідомив у Facebook.

"Показав сьогодні міністру юстиції Німеччини Марко Бушманну, який відвідав Україну, наслідки російських обстрілів у центрі Києва. Говорили про допомогу Україні – фінансову, військову та гуманітарну. А також, зокрема, про допомогу європейських партнерів у відновленні та захисті об’єктів критичної інфраструктури України", – підкреслив Віталій Кличко.

Марко Бушманн запевнив, що Німеччина – на боці України, і продовжить її всебічну підтримку у боротьбі за свободу та незалежність.

Нагадаємо, у Києві тривають стабілізаційні вимкнення електрики. Окупанти вже кілька разів завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Київщини. Внаслідок російських обстрілів енергетична мережа і водоканал Києва вже  зазнали збитків на суму від сотень мільярдів до трильйонів доларів.

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Дата публікації
Перегляди
1174
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