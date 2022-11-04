Кличко показав міністру юстиції Німеччини наслідки російських обстрілів у центрі Києва: фото

Віталій Кличко та Марко Бушманн обговорили допомогу Україні – фінансову, військову та гуманітарну.
Мер Києва Віталій Кличко показав міністру юстиції Німеччини Марко Бушманну, який відвідав Україну, наслідки російських обстрілів у центрі Києва.
Про це Кличко повідомив у Facebook.
"Показав сьогодні міністру юстиції Німеччини Марко Бушманну, який відвідав Україну, наслідки російських обстрілів у центрі Києва. Говорили про допомогу Україні – фінансову, військову та гуманітарну. А також, зокрема, про допомогу європейських партнерів у відновленні та захисті об’єктів критичної інфраструктури України", – підкреслив Віталій Кличко.
Марко Бушманн запевнив, що Німеччина – на боці України, і продовжить її всебічну підтримку у боротьбі за свободу та незалежність.
Нагадаємо, у Києві тривають стабілізаційні вимкнення електрики. Окупанти вже кілька разів завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Київщини. Внаслідок російських обстрілів енергетична мережа і водоканал Києва вже зазнали збитків на суму від сотень мільярдів до трильйонів доларів.
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