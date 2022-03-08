Кличко подякував волонтерам і бізнесу за допомогу гуманітарному штабу Києва

Гуманітарний штаб Києва працює системно, отримує і розподіляє все необхідне.

Про це у своєму зверненні заявив мер столиці Віталій Кличко. Він подякував волонтерам, які долучились до роботи штабу.

«Київ продовжує укріплюватися і готуватися до оборони міста. Системно працює гуманітарний штаб, який створило місто. Налагоджена логістика. – Ми отримуємо допомогу – і від українського бізнесу, іноземного, гуманітарну. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного. Я дякую і волонтерам, які сьогодні допомагають. – Залучають допомогу, доставляють її. Ваша праця дуже важлива», - наголосив Кличко.

Мер столиці нагадав, що потрібно робити в разі сигналу тривоги та закликав довіряти лише офіційній інформації.

«При цьому всі підприємства критичної інфаструктури, життєзабезпечення столиці працюють. Працюють більшість продовольчих магазинів, аптек. Сьогодні «Київ цифровий» оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін. Лікарні і пологові будинки теж працюють і приймають усіх пацієнтів, кому необхідна допомога. Я прошу всіх киян зберігати витримку. Залишатися в безпечних місцях – вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги. Підтримуйте близьких, сусідів, людей, які поруч. Довіряйте тільки офіційній інформації. Зараз ворог сіятиме багато брехні, провокуючи паніку. Не піддавайтеся! Разом вистоїмо! Слава Україні», - підсумував Кличко.