Кличко подякував президенту Червоного Хреста Петеру Мауреру за допомогу українцям

Кличко зустрівся з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером та подякував за допомогу українцям.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

«Сьогодні зустрівся з делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста та його президентом Петером Маурером. Організація вже надає Києву необхідну гуманітарну допомогу для цивільного населення та міських лікарень. Ми вдячні, що Міжнародний комітет Червоного Хреста допомагає Україні, особливо в містах, де найскладніша ситуація через атаки Росії. І це важливий сигнал, що президент організації сьогодні в Україні», - написав Кличко.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорювали запобігання гуманітарній катастрофі в Україна.

«Під час зустрічі ми, зокрема, обговорили спільні зусилля, щоб упередити можливість гуманітарної катастрофи в Україні. Зупинити кровопролиття і страждання цивільного населення», - підсумував Кличко.