Кличко назвав термін дії обмежень "червоної" зони у Києві

За словами мера, столиця ще місяць може перебувати у "червоній" зоні.

Київ може пробути у "червоній" карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, інформує "Україна 24".

"Попередньо всі кажуть, що все це ("червона" зона — Ред.) може продовжуватись впродовж місяця. Якщо протягом 2-3 тижнів ми будемо бачити динаміку, яка буде знижатися, якщо ми підійдемо до ключових критеріїв, які будуть підходити для "помаранчевої" зони, відповідно до цього будемо ухвалювати рішення і пропонувати понизити статус до "помаранчевої" зони. Але, на жаль, на сьогодні поки що такої тенденції немає", — сказав Кличко.

За його словами, медики попереджають, що Київ ще навіть не досяг піку захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, що Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину. У місті посилено ряд обмежень через стрімке розповсюдження коронавірусної хвороби.

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