Кличко: Київ збільшив на 1,26 млрд грн допомогу ЗСУ на дрони, приціли та транспорт

Київська міська рада сьогодні на позачерговому засіданні проголосувала за збільшення допомоги захисникам майже на 1,3 млрд гривень. Ці кошти підуть на закупівлю військового обладнання та ремонт військової техніки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Київрада на позачерговому засіданні знову збільшила допомогу нашим захисникам. Зокрема, депутати проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 1 мільярд 260 мільйонів. Ці кошти підуть на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони. А саме: на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше необхідне. Це – субвенція, ми перераховуємо гроші військовим підрозділам», - повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Київ постійно збільшує допомогу Збройним силам України. Із лютого 2022 року місто спрямувало сукупно вже понад 4,8 млрд грн на підтримку військових. Із них майже 3,5 млрд грн – у вигляді прямих субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій. Майже 800 млн грн – на виплату матеріальної допомоги захисникам та їх сім’ям. Понад 430 млн грн - на забезпечення житлом захисників і їх сімей.

На цей рік Київрада передбачила на підтримку військових 5 млрд грн, не враховуючи соціальної підтримки і виплат. Також столиця виділила 800 млн грн за цільовою програмою «Захисник Києва» на зіведення фортифікаційних споруд. А 300 млн грн передала з бюджету столиці у вигляді субвенції Міністерству оборони та Генштабу на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби та інше найнеобхідніше українським бійцям на передовій.

Також раніше Віталій Кличко повідомляв, що ініціює скликання позачергової «військової» сесії Київради, щоб ухвалити рішення про виділення додаткових коштів на підтримку Збройних сил України.