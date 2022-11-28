Віталій Кличко: «Київ був і залишається метою агресора»

Якщо в окупантів буде можливість, вони спробують ще раз піти на Київ. Проте військові вже зробили висновки, а міська влада допомагає їм в усьому, щоб події лютого не повторились. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Київ – це серце країни, символ країни, її столиця. Він був і залишається метою агресора. І якщо в них буде можливість, вони обов’язково будуть намагатися йти на Київ. Я нікого не лякаю, але до цього потрібно бути готовим. Висновки військові зробили. Ми також контролюємо дії, допомагаємо всім, чим можемо, щоб те, що відбулось у лютому, не повторилось», - заявив Віталій Кличко, відповідаючи на запитання про ризики нового наступу на Київ.

Кличко також наголосив, що Путіну все ще потрібна вся Україна, а не якісь окремі її території. І він піде настільки далеко, наскільки йому дозволять.

«Дехто в Україні та серед західних партнерів робив велику помилку, коли казав, що путін заспокоїться після анексії Криму, нібито йому цього буде достатньо, що він задоволений і б’є себе в груди як великий «собиратель русских земель». Дехто казав, що він буде задоволений Донецьком і Луганськом. Але йому потрібні ми всі, йому потрібна вся Україна. Нашим закордонним партнерам я кажу, що Путін зайде настільки далеко, наскільки ми дозволимо йому це зробити», - наголосив Кличко.