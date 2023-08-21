Кличко дав спецдоручення РДА щодо недопущення в Києві масових заходів 23-24 серпня

Усіх киян та гостей столиці мер закликав цими днями бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Київ не планує масових заходів до Дня Незалежності з міркувань безпеки. Тож мер столиці Віталій Кличко видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня.

Про це Кличко повідомив у Facebook.

"До керівників Головних управлінь Національної поліції та ДСНС в місті Києві звернувся вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні", - написав він.

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Усіх киян та гостей столиці Віталій Кличко закликає цими днями бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, Київ не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності, але буде "парад" знищеної техніки.

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