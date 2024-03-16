"Класичний наїзд бандитів": бізнесмен Нікіфоров заявив про несанкціонований обшук СБУ – подробиці

Київський бізнесмен Дмитро Нікіфоров заявив про несанкціонований обшук представників Служби безпеки України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, за словами Нікіфорова, ввечері 15 березня, близько 22:00, до нього увірвались силовики у балаклавах з постановою на обшук у нібито державній зраді.

"Зачитують, але категорично не залишають копію якоїсь каламутної постанови на обшук і без жодних понятих та відеофіксацій розбредаються по квартирі. Не знайшовши нічого, складають якийсь протокол обшуку в одному (своєму) екземплярі і з невеликими погрозами йдуть. Злегка поламані меблі та розкидані речі не рахуються. Дуже хлопців турбує, чи є в квартирі відеокамери, що знімають. Балаклави не знімаються на хвилину. Посвідчення, звісно, теж не пред'являються. Впізнати їх згодом буде дуже складно. Після години перебування у квартирі не залишається жодних слідів та доказів, що вони взагалі приходили", - розповів бізнесмен.

Журналіст Олекса Шалайський також розповів подробиці візиту СБУ до Дмитра Нікіфорова.

За його словами, до квартири бізнесмена для обшуку прийшли три працівники СБУ. Або хтось, хто видавав себе за співробітників СБУ. Самого Дмитра Нікіфорова вдома не було.

"Усе мало вигляд, як класичний наїзд бандитів, переодягненими в форму… Родичам зачитали нібито ухвалу суду, швидко і нечітко, махнули перед очима посвідченнями, так, щоб неможливо було вчитатись в прізвища. Копії ухвали не надали категорично. На щастя, поруч із будинком у цей час проходив знайомий адвокат, який одразу прибув до квартири. Однак йому теж не вдалось отримати ні ухвали, ні прізвищ", - розповів він.

Він також уточнив, що представники СБУ назвали лише номер кримінального провадження, але згодом виявилось, що провадження з таким номером не існує.

"Запідозривши, що перед ним таки бандити, адвокат викликав патрульну поліцію. Наряд прибув, перевірив «корочки», повідомив, що все нормально і відбув далі нести службу. СБУ закінчили "обшук", нічого не забрали і, не залишивши по собі нічого: ні ухвал, ні протоколу обшуку. Сьогодні адвокати Дмитра почали пошуки істини, "що це було?". Особисто мені найбільш імовірною видається версія, що нижча ланка силовиків почала заробляти самостійно, не беручи в долю вище начальство. І, якби поруч випадково не виявилось адвоката, то ситуація розвивалась би по-іншому", - резюмував Олекса Шалайський.

Довідково:

Дмитро Нікіфоров – підприємець, CEO проєкту VODA UA, власник компанії AT MARKET – дистриб’ютора елітної води, чаю і ін. Співзасновник ресторанних проєктів.

Нагадаємо, у Києві на паркінгу ТРЦ невідомі напали на бізнесмена, намагаючись викрасти Mercedes (фото).

Читайте також: