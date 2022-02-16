Кладовище сотень автобусів: у Києві показали дивовижний автопарк №7 з висоти (відео)

Кладовище сотень автобусів: у Києві показали дивовижний автопарк №7 з висоти (відео)

Майже у всіх автівок виламані двері, сидіння, відсутні вікна.

У Києві з висоти показали покинутий автопарк №7 "Київпастрансу", де стоять сотні старих непридатних автобусів. Він розташований на Дарниці, вулиця Бориспільска, 15.

Відео, зняте на квадрокоптер, опублікували в YouTube.

На ньому можна побачити автобуси, які щільно стоять на території навколо величезного круглого гаражу. Серед них - старі іржаві та сучасні автобуси, які вийшли з ладу.

Майже у всіх автівок виламані двері, сидіння, відсутні вікна. Серед автобусів стоять декілька тролейбусів та легковиків.

Увесь гараж, який є аварійним, вкритий шаром снігу. Його також використовують як склад старого міського транспорту.

Нагадаємо, що комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю міських електричних автобусів. На них планують витратити понад 319 млн гривень.

Читайте також: