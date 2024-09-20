Київську область атакують дрони: працює ППО

В ОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

У Київській області зафіксовані російські безпілотники. У регіоні працюють сили ППО.

Про це повідомила Київська ОВА.

Там заявили, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників" , – закликали у військовій адміністрації.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 20 вересня атакували Україну ударними дронами. Вибухи лунали у західних, північних, східних та південних областях.

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