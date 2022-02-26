Київській ТЕЦ нічого не загрожує, там працюють ЗСУ – Крищенко

Київській ТЕЦ нічого не загрожує, там працюють ЗСУ – Крищенко

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко підтвердив вибухи біля Київської ТЕЦ-6, проте теплоелектроцентралі наразі нічого не загрожує.

Про це Крищенко розповів "Суспільному".

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"Там працюють наші частини Збройних сил. ТЕЦ на цей час нічого не загрожує", ­– сказав він.

Водночас Крищенко заявив, що інформації про підрив мостів наразі немає.

Кілька годин тому очевидці повідомляли про вибухи біля ТЕЦ-6, що у районі Троєщини. Була інформація, що російські війська намагаються атакувати теплоелектроцентраль.

Крищенко також розповів про вибух на Шулявці.

"На Шулявці у військовій частині пролунав вибух, з'ясовують причину. Розглядають можливий авіаційний удар або артилерійський вогонь. Проривів у місті немає", – сказав заступник голови КМДА

Він додав, що інформації про нібито підрив мостів наразі немає.